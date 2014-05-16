Прем'єр Греції пообіцяв людям економічне зростання і нові робочі місця

Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас заявив в п'ятницю, що важкий період, в якому опинилася країна, завершується, і починається економічне зростання.

"Ми не повернемося в минуле, немає шляху назад. Закінчується період життя меморандумів з кредиторами, жертв і безробіття", - сказав прем'єр в Салоніках на передвиборному мітингу своєї партії Нова Демократія (НД). Текст його виступу поширила прес-служба, повідомляє РИА Новости.

За його словами, цей важкий період завершують майбутні вибори в європарламент і муніципальні органи влади. Він додав, що в цьому році вперше після шести років кризи буде зростання економіки, і в 2015 році зростання складе 2,9%, а в 2016 році 3,7%. "За офіційними даними безробіття вже почало знижуватися останні три місяці. І це буде продовжуватися. До 2018 року будуть створені 550 тисяч нових робочих місць, безробіття впаде на десять відсоткових пунктів. І до 2020 року воно буде нижче середньоєвропейського рівня", - заявив прем'єр. Самарас сказав, що тепер, коли досягнуто первинного профіцит бюджету, уряд почне знижувати податки, але поступово.

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У вівторок буде представлений новий план розвитку економіки до 2020 року, розповів глава уряду. Самарас виступив із різкою критикою на адресу лідера лівої партії СІРІЗА Алексіса Ципра, звинувативши свого головного конкурента на майбутніх виборах в диверсії проти зусиль країни вийти з кризи без позик, а з допомогою розвитку економіки.

"Я хочу з цієї трибуни публічно засудити Ціпраса за підрив наших національних зусиль! У той час як всі європейські громадяни будуть обирати своїх представників у європейському парламенті, Ціпрас закликає грецьких громадян не голосувати за європарламент, але повалити уряд і провести загальнонаціональні вибори, використовувати їх в якості важеля, аби дестабілізувати країну", - сказав прем'єр.

"Щоб врятувати себе і свою кампанію, він вкладає в катастрофу. Нового меморандуму з кредиторами не буде, також не будуть вводитися нові заходи економії", - запевнив Самарас.

