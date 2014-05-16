Сьогодні уряд доповість у ВР про соцвиплати у Криму, Донецькій та Луганській областях

Як передає кореспондент УНІАН, після цього у парламенті передбачається розглянути лише 5 законопроектів.

Зокрема щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу та щодо працевлаштування випускників навчальних закладів.Читайте такожУ Вінниці сьогодні проведуть виїзне засідання Кабміну

Крім того, передбачається, зокрема, розглянути законопроект про введення мораторію на примусову реалізацію житла та законопроект, який стосується оплати роботи у святкові і неробочі дні.