Жителі Донбасу через терористів не можуть отримати пенсії і соцвиплати

Міністерство соціальної політики заявляє про істотні проблеми з доставками пенсій і соціальних виплат у Донецькій області через погрози і перешкоджання роботі з боку сепаратистів, повідомила в ході виступу в парламенті міністр соціальної політики України Людмила Денисова.

«Є проблема з отриманням пенсій і соціальних виплат у Донецькій області. Пенсії профінансовано вже на 65 %, соціальні виплати - на 98%. Однак, на жаль, є проблема з доставкою цих виплат людям... Ми перевозимо виплати і на броньовиках, і в БТР. Але ситуація в Донецькій області ускладнилася. Ми не можемо в таких умовах, в яких зараз перебуває Донбас, Донецька область, далі забезпечувати виплати», - сказала Денисова.

Водночас міністр повідомила, що в Луганській області проблем з доставкою пенсій і соцвиплат немає. Вони фінансуються згідно з плановими показниками.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 травня, Національний банк України призупиняв роботу Управління в Донецькій області через погрози «зачистки» з боку сепаратистів. Разом з тим вже сьогодні, 16 травня, Нацбанк включив систему електронних платежів.

