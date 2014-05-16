Заборгованість із зарплат знову перевищила мільярд гривень / Фото УНІАН



Заборгованість із заробітних плат в Україні в квітні скоротилася на 7,5 % і станом на 12 травня становила 1,041 млрд грн, повідомила в ході виступу в парламенті міністр соціальної політики України Людмила Денисова.

«Заборгованість порівняно з 1 квітня скоротилася на 7,5 %. Станом на 12 травня вона становила 1 млрд 41 млн грн», - зазначила міністр.

Міністр також повідомила, що питання із заборгованістю перед бюджетниками в Чернігівській області буде вирішено. Міністерство фінансів найближчим часом «вирішить питання, і вся заборгованість буде виплачена».

«Є заборгованість у 700 тис. грн - це борги із заробітної плати санаторію «Київ», який розміщений в Автономній Республіці Крим», - сказала Денисова, наголосивши при цьому, що погасити таку заборгованість неможливо «через об'єктивні причини».

У ході виступу Денисова також сказала, що станом на 8 травня в Україні зареєстровано 471 тис. безробітних, з яких 377 тис. отримують допомогу з безробіття.

«Максимальна сума, яку громадяни отримують як допомогу з безробіття, становила 4872 грн, мінімальна - 544 грн», - сказала Денисова.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в березні збільшилася порівняно з показником лютого на 12,8 % і на 1 квітня становила 1,13 млрд грн. 64,5 % заборгованості становили борги економічно активних підприємств, 31,3 % - підприємств-банкрутів, а 4,2 % - економічно неактивних підприємств. Найбільший обсяг заборгованості було зафіксовано у промисловості – 510,45 млн грн, у сільському господарстві - 32,9 млн грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості сформувався в Київській області – 147,7 млн грн, Харківської - 132 млн грн і в Донецькій – 109,2 млн грн. При цьому найменший обсяг зафіксовано у Чернівецькій області - 3,7 млн грн і Закарпатській - 5,2 млн грн.

У свою чергу Державна служба зайнятості повідомила, що рівень працевлаштування безробітних у середньому по Україні збільшився у січні-квітні 2014 року до 23 %, тоді як у січні-квітні 2013 року він становив 19 %.

