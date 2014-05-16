Держказначейство відновило платежі й соцвиплати в Донецькій області

Державна казначейська служба відновила проведення платежів та соціальних виплат у Донецькій області, повідомляється на сайті відомства.

"Управління Національного банку України в Донецькій області за допомогою правоохоронних органів вжив необхідних заходів щодо забезпечення здійснення банківських розрахунків на території області", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня Національний банк України припинив роботу територіального управління в Донецькій області через загрози «зачистки» з боку терористів і призупинив роботу системи електронних платежів, що фактично зупинило систему державних розрахунків з регіоном.

16 травня у ході виступу в парламенті глава Держказначейства Тетяна Слюз заявила про загрозу невиплати зарплат, пенсій та соціальних допомог у Донецькій і Луганській областях через дії терористів.

Водночас, Національній банк України повідомив про відновлення роботи системи електронних платежів.