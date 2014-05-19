У Слов'янську і Краматорську призупинили соціальні виплати

У Слов'янську і Краматорську у зв'язку з неможливістю здійснювати державницькі функції призупинено соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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“У Слов'янську і Краматорську стало практично нереально здійснювати державницькі функції... У зв`язку із захопленням інкасаторських машин у містах Слов'янськ і Краматорськ будуть припинені виплати по державних зобов'язаннях, пов`язаних з виплатами пенсій, заробітних плат і так далі”, - сказав Аваков.

Він зауважив, що кошти, які перераховуються на банківські картки, будуть там перебувати доти, доки не буде відновлено можливість нормальної роботи банківських закладів.

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За словами Авакова, таким чином буде унеможливлено використання терористами коштів, які скеровуються з державного бюджету, в їхніх власних інтересах. Крім того, буде забезпечено безпеку службовців банківських установ.

Аваков підкреслив, що рішення про призупинення соцвиплат прийнято урядом України як превентивний крок. При цьому він припустив, що такі заходи можуть бути вжиті і в інших населених пунктах, де проводиться антитерористична операція і де чинять безлади сепаратисти.