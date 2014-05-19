Понад 700 кримчан з початку весни звернулися до центрів зайнятості

Про це УНІАН повідомили в Державному центрі зайнятості.

«За період з 1 березня по 14 травня 2014 до центрів зайнятості на материковій частині України за сприянням у працевлаштуванні звернувся 701 житель АР Крим і Севастополя. З них статус безробітного отримали 428 осіб, працевлаштовано 128 колишніх жителів Криму», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, найбільш активно переселенці зверталися за пошуком роботи до центрів зайнятості Києва (123 особи) та Львівській області (108). Також кримчани зверталися до центрів зайнятості Миколаївської, Херсонської, Київської, Одеської, Житомирської, Хмельницької, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської областей.

У Держслужбі зайнятості нагадали, що починаючи з березня цього року, центри зайнятості України почали проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо умов реєстрації та перереєстрації в державній службі зайнятості, отримання соціальних послуг щодо сприяння у працевлаштуванні. Зокрема, всі зацікавлені особи можуть подивитися необхідну інформацію на офіційному сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня по 17 квітня поточного року до держцентрів зайнятості України з питань пошуку роботи звернулися 488 жителів Криму.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму, і в березні, після проведення на півострові «референдуму під дулами автоматів», анексувала його.

У зв'язку з цим Міністерство соціальної політики повідомило, що почалося масове переселення жителів Криму в інші регіони України. При цьому Мінсоцполітики заявив, що бере під особистий контроль забезпечення цих громадян усіма видами державної соціальної підтримки за місцем їх тимчасового перебування.

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