Україна залучить $300 млн від МБРР на соціальну підтримку населення

Уряд України залучить кредит на 300 млн. дол. у Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту з модернізації системи соціальної підтримки населення України, говориться у розпорядженні Кабміну від 16 травня № 478-р, розміщеному на сайті уряду.

«Визнати доцільним залучення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у розмірі 300 млн. дол.», - говориться в розпорядженні.

Нагадаємо, наприкінці квітня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження про делегацію України для участі в переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику на політику розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 7 травня перерахував Україні перший транш кредиту в обсягу 3,19 млрд дол. у рамках дворічної програми співпраці на 17 млрд дол.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозило» для України ряд програм з одержання фінансової допомоги від широкого кола фінансових організацій, яка, за оцінками експертів, може становити до 27 млрд дол. упродовж двох років. Зокрема, 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США за безпрецедентно низькою ставкою купона в 1,8% річних. Також 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україні в обсягу 1 млрд євро, перший транш якої у розмірі 100 млн. євро надійде до України 20 травня.

Довідка УНІАН. Міжнародний банк реконструкції та розвитку створений для зниження масштабів бідності в країнах із середнім рівнем доходів і в кредитоспроможних бідних країнах, сприяючи стійкому розвитку шляхом надання позик, гарантій, продуктів для управління ризиком, аналітичних і консультаційних послуг. Створений в 1944 році МБРР побудований як свого роду кооператив, що належить 185 державам-членам і використовується ними.

