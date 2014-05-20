Рада з третьої спроби ввела пільги для мобілізованих українців

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (реєстраційний номер 4785).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний закон був підтриманий з третього разу, бо не вистачало голосів.

Законом передбачено, що військовослужбовцям, резервістам та військовозобов'язаним з початку і до закінчення особливого періоду не будуть нараховуватися штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом.

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Також закон передбачає, що самозайняті особи (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які не мали найманих працівників, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь строк їх військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до закону, якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

В законі передбачено, що податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізособам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

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В законі передбачено, що платники єдиного внеску, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь строк їх військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються від виконання своїх обов’язків.

Відповідно до закону, єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобілізованою фізичною особою - підприємцем протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована фізична особа - підприємець у заяві, передбаченій у цьому пункті, зазначає дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби фізичної особи - підприємця.

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Також рекомендовано президенту України спланувати поетапну заміну військовослужбовців, призваних під час мобілізації, за рахунок осіб, призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки.

Даним законом передбачено, що на час особливого періоду дія будь-яких прийнятих до настання цього періоду нормативно-правових актів, що передбачають скорочення чисельності, обмеження комплектування або фінансування Збройних сил України, інших військових формувань чи правоохоронних органів спеціального призначення, зупиняється.

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Крім того, передбачено, що виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 90 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом міністрів України.

Також законом передбачено, що військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України.

Також вносяться зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Ними передбачено, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошується рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану - на особливий період, але не менше одного місяця.

Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються від мобілізації військовослужбовці: жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу; за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу; у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання; через сімейні обставини або інші поважні причини.





