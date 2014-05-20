У Слов'янську і Краматорську призупинили виплату пенсій через погрози терористів

Міністерство соціальної політики тимчасово - вчора і сьогодні - призупинило виплату пенсій пенсіонерам Слов'янська і Краматорська через погрози терористів, які нападають на працівників соцсфери, повідомила в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр соціальної політики України Людмила Денісова.

"Вчора ми припинили фінансування пенсій у Слов'янську і Краматорську. Ми змушені призупинити фінансування вчора і сьогодні. Тільки-но стабілізується ситуація, ми відновимо фінансування. Гроші є, ми передамо їх відразу ж, тільки-но терористи перестануть громити БТРи з пенсіями", - сказала Денісова.

Вона наголосила, що на даний момент транш неоплачених платежів становить 5 млн. грн.

"Але гроші є. Ми їх віддамо", - зазначила Денісова, додавши, що одержати кошти можна, якщо пенсіонери знайдуть можливість звернутися в пенсійні органи в інших регіонах.

Денісова зазначила, що Слов'янськ і Краматорськ ніяк не фінансуються. «Ні по банківських відділеннях, ні через банкомати. Нічого не працює – це війна», - відзначила міністр.

Раніше Національний банк України і Міністерство доходів і зборів припиняли роботу територіальних управлінь через загрози життю і роботі співробітників.

У Слов'янську і Краматорську продовжується антитерористична операція. Станом на ранок вівторка, 20 травня, терористи вчергове обстріляли з мінометів позиції українських силовиків у Слов'янську.

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