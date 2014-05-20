"Укроборонпром" повністю погасив борги із зарплати перед 27 підприємствами

Державний концерн «Укроборонпром» погасив борги перед 27 підприємствами-учасниками концерну на загальну суму 138,2 млн грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укроборонпрому», концерн перерахував 67,7 млн грн. на погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємств і 32,2 млн грн. - на виплату поточної заробітної плати.

Концерн повністю погасив борги із зарплати перед працівниками підприємств, серед яких держпідприємство «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ДП «Завод ім. В.А. Малишева», ДП «Харківське конструкторське бюро двигунобудування», ДНТП «Промінь», ДП «Науково-дослідний інститут «Квант», херсонський завод «Паллада», комунальне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» та ДП «Завод «Генератор», повідомляє прес-служба.

"Укроборонпром" також виплатив підприємствам 38 млн грн. обов'язкових платежів, сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, "Укроборонпром" перерахував кошти 21 підприємству на умовах поворотної фінансової допомоги. Шість підприємств здійснило виплати через проведення взаєморозрахунків між учасниками концерну.

Як повідомляв УНІАН, «Укроборонпром» у 2013 році отримав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Читайте також"Укроборонпром" припинив постачання зброї до Росії