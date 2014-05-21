Ахметов надасть допомогу постраждалим 9 травня в Маріуполі

Найближчим часом буде скликано координаційну раду, в рамках якої будуть визначені суми виплат сім'ям загиблих. В координаційну раду увійдуть представники ЗМІ, громадських та інших організацій. В даний момент ведеться робота по наданню психологічної допомоги родичам загиблих людей.

Читайте такожУ Ахметова пообіцяли щодня проводити акції протесту проти бойовиків на Донбасі

Фонд Ріната Ахметова«Розвиток України» надає фінансову допомогу родинам людей, загиблих в результаті громадянських протистоянь в Україні. Допомога буде надана сім'ям в Донецькій і Луганській областях, у Криму і Одесі.

У фокусі - сім'ї з неповнолітніми дітьми, діти-студенти загиблих і батьки-пенсіонери. Рішення щодо розміру традиційно приймаються координаційними радами з залученням представників громадськості. Фонд вже надав допомогу 98 сім'ям, загальна сума виплат склала 11,9 млн грн. Загальна сума виплат потерпілим складе 20 млн грн.