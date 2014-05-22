У Мінсоцполітики запевняють, що травневі пенсії профінансовано на 90%

На виплату травневих пенсій у регіони спрямовано 18,4 млрд грн, що складає понад 90% місячного обсягу фінансування, повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики та продовольства України.

За даними міністерства, вже перераховані кошти поштові відділення можуть виплачувати до 23 травня включно, а банківські установи - до 22 травня включно.

Як повідомляв УНІАН, всього на фінансування травневих пенсій буде спрямовано 20,4 млрд грн. Згідно з графіком, всі ці кошти будуть виплачені до 25 травня.