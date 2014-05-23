Росія готується до потужного сплеску безробіття в Криму

З федерального бюджету РФ для організації заходів щодо зниження рівня безробіття в Криму і Севастополі може бути виділено 2,7 млрд руб. - відповідні пропозиції на 2014 рік підготовлені Минтрудом. Для жителів планується організувати систему професійного навчання, стажування або тимчасову роботу. Виходячи з масштабів запитуваної допомоги, на ринку праці півострова очікуються великі потрясіння - більші, ніж сплеск безробіття в РФ в 2009 році, пише "Комерсант-Росія".

З початку 2014 року в анексованих Криму і Севастополі звільнено близько 13 тис. осіб, у тому числі через втрати підприємствами коштів при закритті банків, зміни ринків збуту та відсутність транспортного сполучення з РФ.

Читайте такожУ Криму заморожують розвиток портів - без України немає сенсуЯк випливає з пояснювальної записки до відповідного законопроекту Мінпраці РФ, на кінець березня 2014 року рівень зареєстрованого безробіття в Криму досяг 1,61% і становить 19,1 тис. осіб. При цьому моніторинг підприємств з чисельністю понад 20 чоловік показав, що з 1826 таких ризикують закритися 74, що залишить без роботи 32 тис. осіб. Кількість працівників, перед якими є заборгованість по зарплаті, становить 22,9 тис. осіб - її сукупний обсяг досягає 255,5 млн руб. Зареєстроване безробіття в Севастополі становить 0,7% - офіційно не працюють 1,5 тис. осіб, будуть звільнені найближчим часом 2,7 тис. осіб. Рівень безробіття в Криму і Севастополі трохи вище загальноросійського - понад 7%, але в силу високої частки "тіні" і специфіки місцевої економіки, зав'язаної на неорганізованому туризмі, волатильність цього показника в 2014 році може бути дуже високою.

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