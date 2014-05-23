В Україні за два місяці звільнили 25 тис. чиновників

Уряд України за два місяці своєї роботи скоротив близько 25 тис. чиновників по всій Україні.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак в інтерв’ю виданню «Тиждень», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Це лише 10 відсотків тих, хто працює загалом в органах державної влади», – зазначив він.

Семерак пояснив, що рішення скоротити того чи іншого працівника приймали керівники в кожному конкретному випадку.

«Скажімо, у Секретаріаті Кабміну людей звільняли на підставі рішення начальників підрозділів. Є ті, хто працював гірше, частина пішла з політичних мотивів. Кілька моїх підлеглих написали заяви про звільнення у зв’язку з політичним поглядами. Вочевидь, вони стали почуватися тут некомфортно», – зазначив міністр Кабінету міністрів.

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