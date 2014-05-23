В Україні на виплату травневих пенсій виділили 20,4 млрд гривень

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат за травень, направивши на зазначені цілі 20,4 млрд грн, йдеться в повідомленні Фонду, розміщеному на урядовому порталі.

«23 травня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат травня. Загальна сума коштів, направлених на забезпечення пенсійних та інших запланованих виплат, становить 20,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, ресурсне забезпечення бюджету Фонду здійснювалося за рахунок законодавчих певних джерел.

Раніше голова Мінсоцполітики Людмила Денісова зазначала, що Міністерство припинило виплату пенсій пенсіонерам Слов'янська і Краматорська через погрози терористів, які нападають на працівників соцсфери. За словами Денісової, кошти для виплати пенсій є, проте працівники Міністерства не можуть гарантувати збереження грошей, а крім того, існує пряма загроза життю самим співробітникам соціальних служб.

Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становить 13,5 млн. осіб. Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.