В Україні на виплату травневих пенсій виділили 20,4 млрд гривень
Кількість пенсіонерів, які отримують пенсію та грошову допомогу, становить 13,5 млн чоловік.
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат за травень, направивши на зазначені цілі 20,4 млрд грн, йдеться в повідомленні Фонду, розміщеному на урядовому порталі.
«23 травня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат травня. Загальна сума коштів, направлених на забезпечення пенсійних та інших запланованих виплат, становить 20,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, ресурсне забезпечення бюджету Фонду здійснювалося за рахунок законодавчих певних джерел.
Раніше голова Мінсоцполітики Людмила Денісова зазначала, що Міністерство припинило виплату пенсій пенсіонерам Слов'янська і Краматорська через погрози терористів, які нападають на працівників соцсфери. За словами Денісової, кошти для виплати пенсій є, проте працівники Міністерства не можуть гарантувати збереження грошей, а крім того, існує пряма загроза життю самим співробітникам соціальних служб.
Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становить 13,5 млн. осіб. Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.