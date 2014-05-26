Кабмін оптимізує витрати на захист населення від безробіття

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 27 травня, розгляне проект закону про внесення змін до Закону „Про зайнятість населення” щодо оптимізації видатків бюджету на соціальний захист населення від безробіття.

Про це йдеться у порядку денному засідання уряду.

Також уряд розгляне поекти постанов і розпоряджень - про внесення зміни до пункту 3 Порядку спрямування коштів державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі й утримання автомобільних доріг загального користування, про підписання угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини, про передачу у 2014 році деяких бюджетних призначень Міністерству інфраструктури та Міністерству екології та природних ресурсів тощо.

Крім того, Кабмін завтра розгляне кадрові питання.

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