Слов'янськ і Краматорськ через бойовиків залишилися без 9,5 млн виплат за захищеними статтями

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, управління Держказначейства цих міст відключені від електронного зв'язку з обласним казначейством.

Так, через блокування роботи держустанов прихильниками так званої «ДНР», сума не проведених платежів в Слов'янську і Краматорську за захищеними статтями бюджету становить майже 9,5 млн грн, за соціальними виплатами – понад 222 тис. грн, за непрямою зарплатою – близько 103 тис. грн.

В ОДА також зазначили, що починає утворюватися заборгованість і в Червоному Лимані. Там за захищеними статтями не оброблені платіжні доручення на суму понад 1 тис. грн, за соціальними виплатами – понад 4 тис. грн.

Решта всіх територіальних управлінь Держказначейства працюють у звичайному режимі, і здійснюють платежі, згідно з одержаними підкріпленнями, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики 19-20 травня тимчасово припинило виплату пенсій пенсіонерам Слов'янська і Краматорська через погрози терористів, які нападають на працівників соцсфери, повідомила в ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр соціальної політики України Людмила Денисова.

"Як тільки заспокоїться ситуація, ми відновимо фінансування. Гроші є. Але ситуація така, що терористи громлять броньовики з пенсіями", - сказала Денисова.

Вона також зазначила, що Слов'янськ і Краматорськ ніяк не фінансуються. «Ані по банківських відділеннях, ані через банкомати. Нічого не працює – це війна», - зазначила міністр.

Раніше Національний банк України і Міністерство доходів і зборів призупиняли роботу територіальних управлінь в Слов'янську і Краматорську у зв'язку із загрозою життю співробітників.