Заборгованість із заробітної плати скоротилася на 5%

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в травні за оперативними даними скоротився на 5% і становить 954,6 млн. грн, повідомила в ході брифінгу міністр соціальної політики України Людмила Денісова.

«Заборгованість із зарплат зменшилася майже на 5%. Це за оперативними даними. І зараз вона становить 954,6 млн. грн», - сказала міністр.

При цьому вона зазначила, що тенденція до скорочення простежується і в показниках безробіття. «На сьогодні у нас 460 тис. зареєстрованих безробітних і 368 тис. осіб одержують допомогу з безробіття. Кількість вакансій становить 46-50 тис.», - зазначила міністр.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітних плат в Україні в квітні знизилася на 10% і на початок травня становила 1 млрд грн. Заборгованість із заробітної плати в Україні в березні збільшилася порівняно з показником лютого на 12,8% і становила 1,13 млрд грн. При цьому рівень безробіття у квітні порівняно з березнем не змінився і на 1 травня становив 1,8%. В абсолютних цифрах кількість безробітних становила 474,7 тис. осіб, з них 375,7 тис. одержували допомогу з безробіття. Середній розмір допомоги зменшився на 102 грн – до 1150 грн.