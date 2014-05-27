У Слов'янську і Краматорську заборгованість із соцвиплат перевищила 100 млн гривень

Пенсійні виплати жителям Слов'янська і Краматорська (Донецька обл.), де триває антитерористична операція, не здійснюються з міркувань безпеки, а обсяг неоплачених пенсій зріс до 102,3 млн. грн, повідомила на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денісова.

«Поки що ми не можемо забезпечити виплати і забезпечити безпеку людей, які здійснюють ці виплати, – сказала вона. – Обсяг пенсій і соціальних виплат з держбюджету і бюджету Пенсійного фонду (жителям Слов'янська і Краматорська - УНІАН) становить 102,3 млн. грн. Ці гроші є, але треба забезпечити безпеку людей, які здійснюють виплати».

При цьому Денісова наголосила, що жителі Слов'янська, Краматорська та інших районів, де існує небезпека для життя, мають можливість одержати пенсії в інших регіонах. Для цього достатньо пред'явити паспорт в органи соціального захисту.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики 19-20 травня тимчасово припинило виплату пенсій жителям Слов'янська і Краматорська через погрози терористів, які нападають на працівників соціальної сфери. Органи казначейства і Пенсійного фонду в цих містах не працюють.