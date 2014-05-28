Естонія посіла перше місце в світі за витратами на алкоголь, Росія - друга

Росія в 2013 році посіла друге місце в світі за часткою споживчих витрат на алкоголь щодо всіх покупок на душу населення. Про це йдеться в матеріалах аналітичного агентства Euromonitor, передає ИТАР-ТАСС.

У 2013 році росіяни витратили 61,5 млн доларів на алкоголь, з них майже 21,9 млн доларів на міцні напої, пиво - 27,5 млн доларів і на вино - 12 млн доларів. Частка витрат на алкоголь на душу населення в Росії щодо всіх покупок в 2013 році знизилася з 6% до 5,8% або 429 доларів у порівнянні з 2012 роком.

За даними агентства, тільки Естонія випередила Росію за цим показником. У 2013 році з усіх витрачених естонцями грошей 6,5% припало на алкоголь. Слідом за Росією Euromonitor перераховує Білорусь (5,5%), Перу (5,4%), Литву і Латвію (5,3% в обох країнах). В середньому в світі споживачі витратили лише 1,5% своїх витрат на алкоголь.

Найбільше у світі грошей на алкоголь в 2013 році витратили в Фінляндії - 844 долара на душу населення.

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Найсильніше зростання витрат на алкоголь на душу населення Euromonitor зафіксував у Гонконгу.За 2013 рік обсяг витрат на алкоголь в адміністративному районі Китаю злетів на 201% до 325 доларів.