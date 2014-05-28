Лукашенко вводить в Білорусі "кріпацтво"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв найближчим часом підписати декрет, який, по суті, вводить кріпацтво на селі, не дозволяючи колгоспникам і совхозникам змінювати сферу діяльності і переїжджати в міста, передає «Газета.Ru».

Відповідний проект вже підготовлений президентською адміністрацією. Про це Лукашенко повідомив напередодні в ході робочої поїздки по Мінській області.

«Я ставлю жорстко питання тому, що на столі декрет, про який я говорив раніше. Вчора мені його поклали на стіл з приводу, ну, скажемо прямо, «кріпосного права». Ми замикаємо на губернаторів все», - сказав президент РБ.

Між тим, як пояснив експерт НДІ економіки Білорусі, це вже не перший подібний випадок в країні. За його словами, «кріпаками» вже робили працівників деревообробної галузі. Після відвідання ВАТ «Івацевичдрев» 23 листопада 2012 року Олександр Лукашенко видав декрет №9, який забороняє працівникам підприємств деревообробки звільнятися до кінця реалізації інвестиційних проектів.

«Цей декрет прямо суперечив не тільки міжнародним, але й білоруському Трудовому кодексу, а також Конституції. Але нічого, всі це проковтнули», - уклав експерт.

Нагадаємо, в 1932 році в СРСР були введені паспорти. Вони видавалися лише мешканцям міст, робітничих селищ. Колгоспники не мали паспортів і не могли виїхати в міську місцевість, за порушення "дисципліни" могли ув'язнити на термін до 2 років. У 1960-і роки Хрущов дозволив видачу паспортів селянам.