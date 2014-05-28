Влада обіцяє оперативно працевлаштувати переселенців

Міністерство соціальної політики України розробило зміни до закону про зайнятість населення щодо оперативного працевлаштування переселенців з Криму та східних областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики України, уряд підтримав ці зміни.

Зміни спрямовані на оперативне забезпечення роботою громадян, які звертаються за працевлаштуванням до центрів зайнятості, в першу чергу, переселенців із Криму та східних областей України, та збільшення кількості осіб, які можуть бути залучені до виконання суспільно-корисних робіт.

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Змінами визначається, що фінансування громадських робіт, як активних програм зайнятості, здійснюватиметься не на паритетній основі (50/50), а за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття та місцевих бюджетів в межах можливостей останніх.

Окрім цього, змінами до закону передбачається, що програми забезпечення молоді першим робочим місцем після закінчення навчального закладу фінансуватимуться Фондом соціального страхування на випадок безробіття, а не з державного бюджету.

