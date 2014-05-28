Середня зарплата в Україні зросла на 40 гривень

Середня зарплата в Україні в квітні порівняно з березнем зросла на 40 грн, і на 1 травня становила 3 626 грн, повідомила Державна служба статистики.

Середня зарплата по промисловості також зросла порівняно з показником березня на 2,5% - до 4 343 грн.

При цьому традиційно найвищі зарплати в квітні були зафіксовані у сфері авіаційного транспорту – 11 422 грн, найнижчі, – у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2 331 грн.

Разом з тим, зарплати вищі за середню також зафіксовані у сфері інформації й телекомунікації – 5 794 грн, фінансовій і страховій діяльності – 7 тис грн, науково-технічній діяльності – 5 723 грн.

Зарплати в бюджетній сфері також традиційно виявилися нижчими за середні по країні. Зокрема, середня зарплата у сфері охорони здоров'я в квітні становила 2 353 грн, у сфері освіти – 2 623.

У регіональному розрізі найвищий показник середньої зарплати штатного співробітника зафіксований у Києві – 5 382 грн і в Донецькій області – 4 074 грн. Найнижчий показник середньої заробітної плати зафіксовано в Чернівецькій області – 2 448 грн.

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Як повідомляв УНІАН, середня зарплата в Україні в березні 2014 року збільшилася на 5,8% порівняно з лютим поточного року - до 3 586 грн. За даними Мінсоцполітики, кількість зареєстрованих безробітних в Україні на початок травня становить 460 тис. осіб, з них 368 тис. осіб одержують допомогу з безробіття. Кількість вакансій становить 46-50 тис.