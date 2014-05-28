У Криму значно зросли борги із зарплати

У Криму на 168 підприємствах спостерігається зростання заборгованості по зарплаті. Про це на засіданні Радміну повідомив нелегітимний голова Держради Криму Володимир Константинов, передає Центр журналістських розслідувань.

За словами Константинова, заборгованість склала рекордні для Криму 281 мільйон рублів (8,19 млн дол. - ред)

«Такої заборгованості у нас ніколи не було. Це, в основному, підприємства економічно активні, небюджетної сфери. Рішення по заборгованості непросте, це не можна фінансувати з бюджету. Потрібно терміново починати з цими питаннями розбиратися. Цифра дуже велика, вона вимагає серйозного втручання.

На засіданні ради Міністрів було ухвалено рішення провести нараду з цього питання, яку повинен провести нелегітимний віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів Криму Володимир Левандовський повідомив, що податкові надходження в бюджет Республіки Крим поки становлять не більше 5-7%, а близько 95% бюджету Криму наповнюється за рахунок фінансової допомоги від Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства соцполітики України Людмила Денисова заявила, що в Україні обсяг заборгованості по зарплаті в травні скоротився на 5% - до 954,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, 16 березня в Криму сепаратисти провели псевдореферендум про статус регіону. Вже 18 березня в Москві був підписаний договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації.

