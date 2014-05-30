Інфляція в Японії досягла рекорду за 23 роки

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування - індикатор, для якого Банк Японії таргетирував цільове значення в 2%, - підвищилися в квітні на 3,2% в перерахунку на річні темпи після зростання на 1,3% місяцем раніше, повідомляють Вести.Экономика.

Економісти, опитані Bloomberg, у середньому очікували підвищення індикатора на 3,1%.

Аналітики прогнозують, що в поточному році темпи зростання споживчих цін будуть нижчі, ніж у квітні, і що ЦБ країни наростить програму стимулювання, аби скорегувати темпи інфляції з цільовим значенням.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв зросли минулого місяця на 2,3% проти 0,7% у березні.

Загальний показник інфляції в квітні збільшився до 3,4% з 1,6%, як і прогнозувалося. Ціни на продукти харчування піднялися на 5%, вартість продуктів харчування - на 10%.

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Центробанк країни прогнозує, що у фінансовому році, що почався минулого місяця, інфляція без урахування свіжих продуктів харчування складе 1,3%, наступного року підвищиться до 1,9%.

Рівень безробіття в Японії зафіксований на позначці 3,6%, при цьому співвідношення претендентів на робоче місце піднялося до 1,08 з 1,07 у березні.

Витрати домашніх господарств зменшилися минулого місяця на 4,6% порівняно з квітнем 2013 р., тоді як прогнозувалося зменшення на 4,6%. У березні зростання склало 7,2%.

Промвиробництво знизилося у квітні, на 2,5% в місячному вираженні і збільшилася на 4,1% в річному обчисленні. Прогнозувалося зменшення індикатора на 2% порівняно з березнем і стрибок на 4,5% щодо квітня минулого року. У березні обидва індикатори піднялися на 0,7% і на 7,4% відповідно.