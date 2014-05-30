Siemens скоротить понад 11 тисяч робочих місць

Транснаціональний концерн Siemens планує скоротити 11 600 робочих місць, щоб зменшити власні витрати на суму близько одного мільярда євро.

Про це заявив увечері в четвер, 29 травня, голова правління компанії Джо Кезер під час відеоконференції в інтернеті за участю аналітиків та інвесторів Siemens, передає "Німецька хвиля".

Зміни в кадровій політиці пов'язані з реорганізацією структурних підрозділів концерну. За інформацією газети Die Welt, частини потрапили під скорочення співробітників запропонують перейти на інші позиції в компанії.

Після того, як у 2013 році Кезер очолив концерн, він вирішив повністю переглянути стратегію бізнесу Siemens. Метою топ-менеджера було повернення довіри інвесторів після низки невдалих проектів по збільшенню прибутку, зроблених його попередником Петером Лешером.

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