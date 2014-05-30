Siemens скоротить понад 11 тисяч робочих місць
У зв'язку з реорганізацією концерн Siemens збирається скоротити 11 600 робочих місць. Керівництво компанії планує знизити витрати майже на мільярд євро.
Транснаціональний концерн Siemens планує скоротити 11 600 робочих місць, щоб зменшити власні витрати на суму близько одного мільярда євро.
Про це заявив увечері в четвер, 29 травня, голова правління компанії Джо Кезер під час відеоконференції в інтернеті за участю аналітиків та інвесторів Siemens, передає "Німецька хвиля".
Зміни в кадровій політиці пов'язані з реорганізацією структурних підрозділів концерну. За інформацією газети Die Welt, частини потрапили під скорочення співробітників запропонують перейти на інші позиції в компанії.
Після того, як у 2013 році Кезер очолив концерн, він вирішив повністю переглянути стратегію бізнесу Siemens. Метою топ-менеджера було повернення довіри інвесторів після низки невдалих проектів по збільшенню прибутку, зроблених його попередником Петером Лешером.
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