Турчинов: у Донецькій та Луганській областях фінансуються соціальні витрати

Виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголошує, що в Донецькій та Луганській областях відбувається фінансування соціальних видатків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час Погоджувальної ради, коментуючи виступ голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова щодо нібито припинення фінансування бюджетних видатків і пенсій у Донецькій та Луганській областях.

“Це не відповідає дійсності. В Донецькій і Луганській областях відбувається фінансування соціальних видатків, зокрема і в бюджетній сфері, і пенсій”, - сказав він.

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Водночас, додав Турчинов, у деяких окремих 3-4 містах, де бойовики захопили або знищили розрахункові центри, Казначейство, там з технічних причин це не може виконуватися, поки не буде відновлено фінансову систему та контроль за регіоном.