Інфляція в Німеччині сповільнилася до мінімуму за 4 роки

У Німеччині інфляція, розрахована за стандартами ЄС, підвищилася минулого місяця на 0,6% в перерахунку на річні темпи, це мінімальний показник з лютого 2010 року, підтверджують дані Федерального статистичного управління країни (Destatis), передають Вести.Экономика.

Економісти, опитані агентством Bloomberg, прогнозували менш істотне зменшення показника інфляції до 1% з 1,1%, зафіксованих у квітні. Порівняно з квітнем, ціни знизилися на 0,3%, при цьому очікували зростання на 0,1%.

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У травні інфляція, гармонізована з німецьким стандартам, склала у травні 0,9% в перерахунку на річні темпи знизилися на 0,1% порівняно з попереднім місяцем.

Економісти очікували, що інфляція зменшиться до 1,1% у річному вирахуванні з 1,3% місяцем раніше, при цьому травневі ціни будуть на 0,1% вище квітневих.

"Якщо керівництво ЄЦБ потрібен був додатковий стимул для вжиття заходів у вигляді даних по Німеччині, воно все отримало", - підкреслив аналітик NordLB Йенс Крамер.

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Ринок чекає від президента Маріо Драгі масштабних заходів для приборкання дефляційних ризиків в єврозоні від негативних ставок за депозитами до надання ліквідності з умовою збільшення кредитування малого бізнесу.

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