Депутати підвищать мінімальну пенсію з втрати годувальника сім'ям військових

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника)» (№4402).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 281 народний депутат із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

У статті 37 Закону ("Мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника") визначається, що пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (зараз - не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом).

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Визначається також, що особи, яким раніше призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону.



