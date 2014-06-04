У єврозоні безробіття становило 11,7%

Безробіття в країнах єврозони у квітні зафіксовано на рівні 11,7% порівняно з 11,8% місяцем раніше, свідчать дані Статистичного управління ЄС, повідомляють Вести.Экономика.

Квітневе значення індикатора є найнижчим з листопада 2012 року. Економісти, опитані агентством Bloomberg, не очікували зміни показника.

У країнах Європейського Союзу безробіття в квітні знизлося до 10,4% з 10,5% в попередні два місяці.

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Кількість безробітних у квітні впала на 76 тис. осіб порівняно з попереднім місяцем в єврозоні та на 151 тис. - в ЄС. Серед молоді єврозони відсоток незайнятих зменшився до 23,5% до 23,6% у березні. Найкращі показники минулого місяця відзначені в Австрії (4,9%), Німеччини (5,2%) і Люксембурзі (6,1%).

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Найвищий рівень безробіття зафіксований в Греції (28% - дані за лютий) і в Іспанії (25,1%).

Європейська комісія очікує безробіття на рівні 11,8% в 2014 р. і на рівні 11,4% в 2015 р.