Яценюк доручив МВС і СБУ доставити пенсії на Донбас

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки і «Ощадбанку» скоординувати свої дії з метою доставки пенсій і соціальних виплат в міста і селища Донецької і Луганської області, зокрема в найбільш проблемні міста - Краматорськ, Слов'янськ і Антрацит, де доставка коштів припинилася.



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Давайте протокольне доручення уряду Міністерству внутрішніх справ, СБУ разом із Мінсоцполітки, «Ощадбанком» і «Укрпоштою» здійснити заходи щодо забезпечення підвезення готівки для забезпечення громадян, які проживають на території Донецької і Луганської областей, – сказав Яценюк. - Я хочу наголосити, що це наші громадяни і вони теж хочуть позбутися терористів, як і вся країна. Ми виконуватимемо свої зобов'язання перед нашими українцями, де б вони не проживали».

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Прем'єр доручив узяти на контроль ситуацію із забезпеченням пенсіями для того, щоб люди знали, що держава про них дбає».

У свою чергу міністр соціальної політики Людмила Денісова підтвердила, що на даний момент виплата пенсій відбувається за графіком. «Що стосується пенсій, вчора ми почали фінансування, а сьогодні люди почнуть одержувати пенсії», - відзначила міністр. Проте жителі Слов'янська, Краматорська, Антрациту, за словами Денісової, як і раніше, не можуть одержати свої гроші, тому що неможливо забезпечити безпеку людей, які розносять пенсії.

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Цю ж інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. «Ось ці три міста (Слов'янськ, Краматорськ і Антрацит - УНІАН), ми не можемо забезпечити безпеку. Ми просили б забезпечити виплати в сусідніх регіонах і районах», - сказав Чеботар.