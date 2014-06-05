Поштові відділення включно по 9 червня забезпеченні коштами для виплати пенсій - Мінсоцполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, за словами міністра Людмили Денісової, на здійснення пенсійних виплат у червні вже направлено 5,2 млн. грн.Читайте такожВ уряді запевняють, що погасили всі борги із соцвиплат

Станом на 5 червня виплату пенсій включно по 9 червня забезпечено поштовим відділенням, включно по 6 червня – банківським установам.

Сьогодні в Україні право на отримання пенсій мають 13,5 млн громадян. Виплата пенсій відбувається згідно з поденним графіком пенсійних виплат, з 4-го по 25-те число кожного місяця.