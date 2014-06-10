У Слов'янську терористами зруйновані практично всі АЗС - немає бензину навіть для "швидких"

Медицина Слов'янська в екстрених умовах продовжує надавати допомогу населенню. Станом на вівторок існують проблеми із заправкою карет швидкої допомоги, повідомляє DonPress.com (тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації).

"У місті зруйновані практично всі автозаправки, зараз водії «швидких» намагаються прорватися за паливом в Краматорськ", - розповіла в.о. заступника голови - директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олена Петряєва.

Читайте такожСили АТО знищили вогневі точки терористів в Слов'янську і СеменівціВона також зазначила, що через зупинку роботи Держказначейства в Слов'янську медпрацівники не отримують зарплату, що в нинішній ситуації створює додаткову напруженість у лікарському середовищі міста.

Читайте такожЗі Слов'янська евакуювали 350 дітей - ОДАЩодо забезпечення медикаментами, то завдяки отриманій від Червоного Хреста гуманітарній допомозі вдалося створити мінімальний запас, який дозволяє зараз надавати екстрену допомогу.