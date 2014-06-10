Квіт: цього року підвищення зарплат вчителям не буде

13:50, 10 червня 2014
Соцполітика
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Підвищення зарплат вчителям в цьому році не буде, повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

Сергей Квит не обещает повішения зарплат учителям / фото telegraf.com.ua

"В цьому році буде тільки індексація на рівень інфляції. Підвищення зарплати в цьому році не буде", - сказав міністр.

За словами Сергія Квіта, за різними оцінками, з України було вивезено близько $100 млрд, "тому бюджет в цьому році не дозволяє підвищувати зарплату в освітній сфері".

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