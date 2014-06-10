Квіт: цього року підвищення зарплат вчителям не буде

"В цьому році буде тільки індексація на рівень інфляції. Підвищення зарплати в цьому році не буде", - сказав міністр.

За словами Сергія Квіта, за різними оцінками, з України було вивезено близько $100 млрд, "тому бюджет в цьому році не дозволяє підвищувати зарплату в освітній сфері".