Головою Держлікслужби став Пасічник

Кабінет міністрів України призначив колишнього заступника міністра охорони здоров'я з питань фармацевтичного ринку Михайла Пасічника головою Державної служби України з лікарських засобів.

Відповідне розпорядження №533-р від 4 червня 2014 року опубліковано на сайті уряду.

«Призначити Пасічника Михайла Францевича головою Державної служби України з лікарських засобів», - йдеться в повідомленні.

Також Кабмін своїм розпорядженням №532-р від 4 червня звільнив першого заступника голови Держлікслужби Інну Демченко. У документі зазначено, що Демченко звільнено згідно з «абзацем третім частини першої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Згідно із законом, у разі звільнення керівника центрального органу виконавчої влади Кабмін також звільняє з посад першого заступника і заступників відповідного керівника.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Кабмін звільнив голову Держлікслужби Олексія Соловйова. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій не раз заявляв, що голова Держлікслужби і його перший заступник Демченко повинні подати у відставку, оскільки вони замішані в корупційних схемах.

Довідка УНІАН. Пасічник у 2003-2005 роках обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я - голови Державної служби ліків і виробів медпризначення.

Пасічник є президентом «Аптечної професійної асоціації України» і одним із співзасновників фармкомпанії, яка займається дистрибуцією і роздрібною торгівлею ліками, “Фалбі”.

