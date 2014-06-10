Базова інфляція в травні сповільнилася до 2,3%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні у травні 2014 року порівняно з квітнем 2014 року сповільнилася до 2,3% (БІСЦ – 102,3%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у травні 2014 року проти травня 2013 року також зафіксовано інфляцію 7,5% (БІСЦ – 107,5%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, у річному виразі (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року протио грудня 2013 року) - до 10,5%.