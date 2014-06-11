В Антрациті відновлять соцвиплати, у Сніжному та Красному Лучі - заблокують

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив уряду відновити соціальні виплати в Антрациті (Луганська область), і заблокувати в містах Сніжний (Донецька область) і Красний Луч (Луганська область) у зв'язку із загостренням військових дій у цих містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми одержали від наших правоохоронних органів інформацію про те, що в Антрациті трохи стабілізувалася ситуація, і ми відсьогодні відправимо до Антрациту кошти, які потрібні для виплати соціальних пільг і субсидій, і спробуємо їх довести до людей", - заявив Яценюк.

Він доручив міністру внутрішніх справ Арсенію Авакову проконтролювати доставку коштів в Антрацит.

"Арсеніє Борисовичу, я прошу забезпечити безпеку при перевезенні коштів, там у цілому 30 млн грн, з яких 27 - це пенсії і зарплати", - сказав прем'єр.

При цьому, за його словами, виплати у Сніжному і Красному Лучі потрібно заблокувати через дії терористів, які нападають на листонош і співробітників банків.

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"При цьому ситуація у двох інших містах - у Сніжному і у Красному Лучі - загострилася настільки, що ми не можемо проконтролювати видачу коштів, тому що там знову ці терористи полюють на людей, на листонош, на банкірів, - відзначив Яценюк. - Тому, Олександре Віталійовичу (Шлапак, міністр фінансів - УНІАН), у зв'язку з небезпечною ситуацією у Сніжному і по Красному Лучі тимчасово, до моменту стабілізації ситуації, припинити відповідні перерахування і перевезення коштів, тому що ми ставимо під загрозу людей".