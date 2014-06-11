Кількість працюючих у Великобританії досягла історичного максимуму
13:31, 11 червня 2014Соцполітика
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Рівень безробіття в країні склав 6,6%
Число працюючих у Великобританії досягло історичного максимуму / Фото УНІАН
Кількість безробітних в економіці Великобританії в квітні скоротилася на 161 тис. осіб - до 2,16 млн осіб.
Про це повідомляє Прайм з посиланням на британську Національну статистичну службу.
При цьому кількість працюючих досягла історичного максимуму - 30,5 млн осіб.
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Рівень безробіття в країні становив 6,6%. Одночасно до 1,09 млн осіб скоротилася кількість людей, які отримують допомогу з безробіття.
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