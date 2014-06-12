Держстат підрахував, у яких областях найбільше зросли ціни

Найбільший рівень інфляції в травні 2014 року порівняно з квітнем 2014 року зафіксовано в Чернігівській і Київській областях, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Чернігівській області у травні зросла в порівнянні з квітнем до 4,6% з 3,7%, Київській області - до 4,6% з 3,8%.

За даними Держстату, у Кіровоградській, Сумській, Львівській та Херсонській областях зафіксована інфляція на рівні 4,5%, в Харківській - на рівні 4,4%, Житомирській - 4,3%, Полтавській і Черкаській - 4,2%. Найменший рівень інфляції зафіксований у Донецькій області на рівні 3,3%.

Інфляція на тимчасово окупованій території Криму склала 3,8%.

Згідно з даними відомства, у травні проти квітня 2014 року продукти харчування найбільше подорожчали в Херсонській області - на 5,3%, транспорт - в Запорізькій області на 5,3%, житло, вода, електроенергія, газ - в Київській області на 18,5%, одяг і взуття - в Чернігівській області на 2,3%.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%. У річному вираженні (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року до грудня 2013 року) - до 10,5%.