Ситуація з виплатою допомоги і пенсій залишається стабільною - Мінсоцполітики

Ситуація з виплатою державних соціальних допомог і пенсій залишається стабільною, запевняють у Міністерстві соціальної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми, діти-інваліди та інваліди з дитинства, а також пенсіонери вчасно і відповідно до графіку отримують належні їм кошти.

Станом на 13 червня на рахунки поштових відділень та банківських установ майже стовідсотково перераховано кошти, спрямовані на фінансування першого траншу державних соціальних допомог червня.

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Крім того, вже профінансовано 12,5 млрд грн пенсій червня. Кошти перераховано поштовим відділенням і банківським установам, які можуть здійснювати виплату пенсій включно по 16 червня.

Водночас, у зв’язку із небезпечною ситуацією на сході України, призначені виплати не отримують жителі Краматорська, Слов’янська та Сніжного Донецької області. Але як тільки в цих містах буде відновлено стабільність і з'явиться можливість, усі кошти на виплату пенсій та державних соцдопомог будуть перераховані, зауважили у Мінсоцполітики.