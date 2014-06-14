Уряд обіцяє житло сім'ям загиблих військових

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман під час відвідування Житомирщини.

«Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив вивчити питання забезпечення житлом родин загиблих під час бойових дій, які перебували на черзі з поліпшення житлових умов. Така робота зараз проводиться й уряд знайде можливості для забезпечення житлом тих сімей, які цього потребують», – сказав Гройсман. За його словами, ряд відомств, зокрема Міноборони та МВС вивчають питання кількості, складу і житлових умов таких сімей.

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За словами Гройсмана, питання буде вирішено, зокрема для родин трьох загиблих від дій терористів бійців спецпідрозділу «Ягуар» з Вінниччини, а також з інших регіонів.

Віце-прем`єр нагадав, що у травні, під час виїзного засідання уряду у Вінниці, Міністерство оборони та Нацгвардія отримали сертифікати на 9 квартир.

«П`ять квартир Міністерство оборони розподілило між сім`ями загиблих військовослужбовців. Частина цих квартир придбана на ринку первинного житла Вінниці, частина – на вторинному ринку, але з ремонтом «під ключ». Сертифікати на ще чотири квартири, одно- та двокімнатні, були вручені бійцям Нацгвардії», – повідомив він.

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