Рівень безробіття в Україні скоротився до 1,7%

Рівень безробіття в Україні в травні на тлі анексії Криму скоротився до 1,7% до загальної кількості працездатного населення з 1,8% у квітні, повідомляє Державна служба статистики України.

В абсолютних цифрах кількість зареєстрованих безробітних у травні склала 456,1 тис. осіб, з яких отримували допомогу 363,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги зріс порівняно з квітневим показником на 11 грн - до 1161 грн.

Кількість вакансій для безробітних порівняно з квітнем збільшилася незначно - до 50,6 тис. робочих місць з 50,1 тис. Конкурс на одну вакансію становив 9 осіб на місце.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в квітні порівняно з березнем не змінився і на 1 травня склав 1,8% до загальної кількості працездатного населення.