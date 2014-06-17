Через захоплення бойовиками "ДНР" Нацбанку в Донецьку соцвиплат у місті вчора не було - мер
Для соцвиплат було втрачено цілий банківський день.
Мер Донецька Олександр Лук'янченко заявив сьогодні в ході своєї прес-конференції, що місто і область втратили банківський день через захоплення представниками "ДНР" управлінь Міндоходів, НБУ і Держказначейства в Донецьку, тому що платежі й виплати не проходили.
Про це повідомляє «УРА-Информ.Донбасс».
Мер також зазначив, що керівники самопроголошеної "Донецької народної республіки" назвали "консультативної зустріччю" вчорашнє захоплення фінустанов.
При цьому Лук'янченко додав, що влада міста та він особисто провели досить серйозні переговори з представниками "ДНР", після яких було досягнуто рішення про звільнення будівель від озброєних людей.
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У донецького градоначальника на сьогодні немає точної інформації про роботу даних фінансових установ та про те, чи проходять проплати по Донецькій області.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 16 червня, будівлі управлінь НБУ і казначейства в Донецьку захопили терористи, залишивши регіон без зарплат і пенсій.