Захоплення казначейства у Донецькій області завадило соцвиплатам на 273 млн гривень

Силове захоплення будівлі казначейства у Донецькій області завадило провести 16 червня платіжні доручення за захищеними і соціально спрямованими витратами області на 95,6 млн грн та виплату пенсій на 177,8 млн грн, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Держказначейство нагадує, що 16 червня о 11.50 терористи із застосуванням зброї захопили будівлю Головного управління Державної казначейської служби України в Донецькій області, у зв'язку з чим порушено функціонування відомства та фінансування усіх сфер життєзабезпечення в області.

«Злочинні дії терористів призвели до неможливості проведення 16 червня платіжних доручень, у першу чергу, за захищеними і соціально спрямованими витратами на загальну суму 95,6 млн грн», - йдеться в повідомленні.

У тому числі, не сплачено доручення на суму 51,0 млн грн на оплату праці, 4,8 млн грн на придбання медикаментів та продуктів харчування, 3,4 млн грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв і 19,9 млн грн - на допомогу сім'ям з дітьми.

«Крім того, в результаті блокування роботи Головного управління казначейства в Донецькій області 16 червня 2014 року не забезпечена виплата пенсій на суму 177, 8 млн грн», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється, працівників казначейства в Донецькій області вже відпущено, проте деякі з терористів і далі перебувають у будівлі.

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«Казначейство України попереджає про кримінальну відповідальність за захоплення будівель або споруд, які забезпечують діяльність органів державної влади, відповідно до статті 341 Кримінального кодексу України», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в районі 12.00 озброєні люди захопили будівлі управлінь Національного банку України та Держказначейства в місті Донецьк.

Пізніше мер Донецька Олександр Лук'янченко повідомив про звільнення будівель, і за його словами, ці структури відновлять свою роботу сьогодні, 17 червня.

У даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.