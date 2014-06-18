У Донецькій області частково відновлено фінансування пенсій

Фінансування пенсійних виплат в Донецькій області, де нині проходить активна фаза антитерористичної операції, відновлено, однак виплати досі не здійснюються в Краматорську, Слов'янську і Сніжному, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Зокрема, згідно з повідомленням, 16 червня у зв'язку з неможливістю забезпечити виплату було призупинено фінансування пенсій в області. Проте з 17 червня в Донецькій області, крім міст Краматорськ, Слов'янськ і Сніжне, фінансування відновлено.

Водночас, все ще зупинено перерахунок і перевезення коштів для здійснення виплати пенсій у місті Красний Луч Луганської області.

У міністерстві також повідомили, що червневі пенсії в Україні профінансовано в обсягу 14,7 млрд грн, що становить більше 70% місячної потреби. Поштові відділення включно по 19 червня можуть здійснювати виплату пенсій, по 18 червня - банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня озброєні люди захопили будівлі управлінь Національного банку України і Держказначейства в місті Донецьку. Силове захоплення будівлі казначейства в Донецькій області перешкодило провести 16 червня платіжні доручення за захищеними соціально-спрямованими витратами області на 95,6 млн. грн й виплату пенсій на 177,8 млн. грн. Пізніше мер Донецька Олександр Лук‘янченко повідомив про звільнення будівель.

У червні пенсії в Україні мають бути профінансовані на суму 20,5 млрд грн. У травні обсяг фінансування становив 20,4 млрд грн.