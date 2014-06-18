Українці з 1 липня зможуть отримати компенсацію на оплату компослуг

Населення України з 1 липня 2014 року зможе отримати компенсацію додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на послуги, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, надання компенсації залежить від доходу кожної окремої родини. Якщо такий дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї, її члени мають право на компенсацію. Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до його приналежністю до основних соціальних і демографічних груп населення (до складу сім'ї включаються особи, зареєстровані у житловому приміщенні).

В Україні з 1 січня 2014 року для дітей віком до 6 років встановлений прожитковий мінімум в розмірі 1032 грн, для дітей від 6 до 18 років - 1286 грн, для працездатних осіб - 1218 грн, а також для осіб, які втратили працездатність, - 949 грн.

У міністерстві пояснюють, що, наприклад, сім'я з чотирьох чоловік (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, друга - від 6 до 18 років) можуть заробляти 4500 грн на місяць за рахунок роботи батьків, проте прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн, оскільки два члени сім'ї не працюють. Таким чином, дохід сім'ї менше прожиткового мінімуму для сім'ї, тому вона має право на компенсацію. Тому, наприклад, до підвищення цін і тарифів на природний газ та теплову енергію (до 1 травня 2014 року) сім'я платила за ці послуги в межах встановлених норм 300 грн на місяць, а після підвищення - 400 грн. Розмір щомісячної економії в такому випадку становитиме 100 гривень. Ця сума не буде видаватися готівкою, а буде зараховуватися на особові рахунки платника ЖКП.

Мінсоцполітики повідомило, що для того, щоб оформити компенсацію, сім'ї потрібно звернутися до районного управління соцзахисту населення за місцем реєстрації, де необхідно написати заяву, надати довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, і пред'явити паспорт. При цьому розмір компенсації буде розраховуватися окремо для кожного виду комунальних послуг в опалювальний і неопалювальний періоди. Компенсація надаватиметься з місяця звернення громадянина до управління соцзахисту до завершення опалювального періоду 2014-2015 років.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що для уникнення банкрутства країни уряд змушений піти на низку непопулярних заходів, серед яких - підвищення тарифів на енергоносії для населення. Водночас Яценюк зазначив, що разом з підвищенням тарифів для населення уряд має намір ввести комплексну програму субсидування малозабезпечених верств населення. За його словами, учасниками даної програми зможуть стати близько 30% українців, а обсяг субсидії досягатиме 500 грн.

Дану норму закладено у постанові Кабінету міністрів від 5 квітня 2014 року № 83 "Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги".