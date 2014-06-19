На Донбасі жителі чотирьох міст не можуть отримати пенсії

Червневі пенсійні виплати в Україні профінансовано згідно з місячним планом на 75%, проте в чотирьох містах на сході країни виплати все ще не здійснюються у зв'язку з військовими діями в регіоні, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Станом на 18 червня на фінансування пенсійних виплат цього місяця вже направлено 15,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поштові відділення можуть виплачувати пенсії включно по 20 червня, банківські установи - включно по 19 червня.

Разом з тим у міністерстві повідомили, що ситуація в містах Краматорськ, Слов'янськ і Сніжне Донецької області і в місті Красний Луч Луганської області залишається напруженою, тому кошти в це місто не надходять.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з військовими діями на сході України уряд не можезабезпечити виплату пенсій у трьох містах Донецької області і в одному місті Луганської області. Разом з тим, в інших містах виплата пенсій проходить згідно з графіком.

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У червні пенсії в Україні мають бути профінансовані на суму 20,5 млрд грн. У травні обсяг фінансування становив 20,4 млрд грн.