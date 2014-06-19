ВР ухвалила закон щодо надання допомоги переселенцям із Криму та сходу України

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає порядок надання державної допомоги, захисту конституційних прав та законних інтересів осіб, які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації АРК та Севастополя або обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України та які переїхали до інших регіонів України.Читайте такожУ Криму порушуться права проукраїнських громадян - доповідь ООН

Так, визначається, що особа, яка вимушено залишила місце проживання внаслідок тимчасової окупації АРК та Севастополя або обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України – громадянин України, який постійно проживав в Автономній Республіці Крим або Севастополі станом на 18 березня 2014 року або на території проведення антитерористичної операції на час початку антитерористичної операції.

До цієї категорії осіб також відносяться іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживали на вказаних територіях України і вимушено залишили місця проживання внаслідок зазначених обставин.

Державна допомога надається вимушеним мігрантам, які в силу обставин, зазначених у частині 2, статті 1 цього закону залишили місця проживання на тимчасово окупованій території чи території проведення антитерористичної операції, і які не перетинали державного кордону України з метою набуття притулку чи отримання захисту за межами держави за час тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції та прибули до регіонів тимчасового розселення або самостійно обраних місць проживання.Читайте такожООН: кількість вимушених переселенців в Україні сягла 34 тисяч

Вимушений мігрант після залишення території України, зазначеної у частині 1 статті 1 цього закону, за обставин, зазначених у частині 2 статті 1 цього закону, має право звернутись за державною допомогою у будь-якому, окрім зазначених у частині 1 статті 1 цього Закону, регіоні України. У регіонах тимчасового розселення вимушений мігрант та члени його сім’ї мають право отримати державну допомогу, передбачену цим законом, та допомогу в розселенні в місцях тимчасового розселення.

У разі, якщо вимушений мігрант самостійно обирає регіон та місце проживання, не включений до переліку регіонів, визначених Кабінетом міністрів для тимчасового розселення вимушених мігрантів, він визнається таким, що не потребує державної допомоги у тимчасовому розселенні і отримує інші (окрім державної допомоги в розселенні) види державної допомоги, передбачені цим законом та рішеннями Кабінету міністрів.

Перелік регіонів тимчасового розселення вимушених мігрантів у обов’язковому порядку публікується у засобах масової інформації та доводиться до відома органів місцевого самоврядування, громадських організацій та міжнародних інституцій, що здійснюють свою діяльність у сфері надання допомоги особам, що шукають притулку.

Посвідка вимушеного мігранта надається за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або документу, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства і, в разі необхідності, інших документів, що надають можливість встановити факт постійного проживання вимушеного мігранта на тимчасово окупованій території або території проведення антитерористичної операції. Відомості про неповнолітніх членів сім’ї вимушеного мігранта вносяться до посвідки одного з батьків чи повнолітніх родичів неповнолітнього вимушеного мігранта.

Особі може бути відмовлено у видачі посвідки вимушеного мігранта якщо, зокрема, відсутні обґрунтовані підстави для вимушеного залишення місця проживання на території, зазначеній у частині 2 статті 1 цього закону; у органів державного управління наявні відомості про: здійснення особою злочину проти миру та людяності, конституційного устрою чи територіальної цілісності України; участь у протиправних, у відповідності з міжнародним правом та чинним законодавством, діях на тимчасово окупованій території або території проведення антитерористичної операції; подання завідомо неправдивих відомостей про підстави та обставини, за яких надається посвідка вимушеного мігранта.Читайте такожДо закладів освіти Києва було влаштовано 292 дитини зі сходу України та Криму - КМДА

Вимушений мігрант та неповнолітні члени його сім’ї мають право: на отримання грошової допомоги на себе та кожного з неповнолітніх членів сім’ї в порядку та розмірах, які визначаються Кабінетом міністрів України; на самостійний вибір місця проживання на території України; при відсутності можливості самостійного обрання місця проживання на території України – на проживання у місцях тимчасового розселення вимушених мігрантів, отримання в них медичних соціальних та інших послуг в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.