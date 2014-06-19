У Міненерговугілля попередили про можливі проблеми з виплатою зарплат шахтарям



Про це повідомив на брифінгу перший заступник керівника Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Юрій Зюков.

«Це призведе до катастрофи. Тому що не виплачувати зарплату людям - це шлях у нікуди, тому тут повинні бути розсудливість і розуміння цієї проблеми», - сказав Зюков.

За його словами, через дії терористів питання про своєчасність виплати зарплати шахтарям Донбасу виникає періодично.

«Були призупинені платежі по казначейству в Антрациті (Луганська обл.), але вже розблоковані. На даний момент така ситуація є в Красному Лучі (Луганська обл.) і Сніжному (Донецька обл.)», - сказав Зюков.

При цьому він висловив надію, що найближчим часом рахунки будуть розблоковані й виплати в цих містах здійснюватимуться своєчасно і в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 50 озброєних бойовиків увірвалися до будівлі Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, заявивши про підпорядкування держфінустанови терористам.

Аналогічні дії були вчинені в Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Донецькій області і в управлінні Національного банку України в Донецькій області.

У зв'язку з цими подіями НБУ в Донецькій області тимчасово відключив платіжну систему й призупинив розрахунки в регіоні.

18 червня Нацбанк відновив здійснення розрахунків на Донбасі за допомогою створеного за один день резервного майданчика в Києві. Завдяки цьому були частково відновлені розрахунки й соціальні виплати.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова й нелегітимний референдум про його вихід із України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі в низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Наразі на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угрупувань сепаратистів.